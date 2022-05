Flambée du taux de l'OAT 10 ANS : un plus haut de 8 ans

Article du

Je vous ai toujours dit que le fait de voir le taux des OAT négatif était une aberration économique, une erreur de l'histoire qui ne pouvait pas durer et n'allait pas durer. On ne peut pas payer pour prêter de l'argent!Cette aberration a duré de mai 2019 à janvier 2022. C'est fini. C'est bel et bien fini. Désormais le taux en question flambe, comme tous ses homologues, et se situe même à des niveaux pas vus depuis 8 ans! Il faut en effet remonter à 2014 pour retrouver de tels taux, qui en soi, sont encore modestes. L'OAT France 10 ans rapporte en effet actuellement 1.48% par an à ses détenteurs. Cela signifie que les obligations en question perdent de la valeur. En effet, si ce taux monte, c'est que le cours de l'OAT baisse. C'est arithmétique. C'est donc qu'elles sont moins demandées, donc qu'elles attirent moins les investisseurs, donc que la France inspire moins confiance.Le taux est le même qu'en 2014 mais à l'époque la dette de la France n'était pas de 116% du PIB... Encore un facteur de tension économique!J'en parle dans ma conférence :Et dans mon livre sur l'inflation :https://amzn.to/3yrFNLgJDHFrancebourse.com