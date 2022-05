Après cette purge du marché... Par JDH

Article du

La purge du marché est-elle finie ou proche de finir? Tout dépendra de l'évolution du "conflit poutinien" mais aussi des indicateurs macro-économiques, qui sont forcément très scrutés par les investisseurs en cette période où une nouvelle crise économique menace. Cette fois ce ne serait pas une crise artificielle comme en 2020 mais une crise réelle comme en 2008... Elle n'est pas là à ce jour, mais finalement, elle serait assez classique : hausse de l'endettement, explosion des taux, inflation, stagflation etc. Tous les jours je regarde les indicateurs…Dans le présent contexte, une fois de plus j'attire votre attention sur les valeurs énergétiques. Ce sont des valeurs qui profitent de cette crise. Et justement, après avoir fortement grimpé, beaucoup viennent de chuter avec la baisse générale que nous connaissons depuis le début mai. C'est donc l'occasion de se positionner. Je rappelle que nous avons publié un dossier sur le sujet, il y a 3 semaines, qui reste d'actualité, surtout que certaines valeurs qui étaient bien monté après la sortie du dossier viennent de chuter.Ce dossier est en vente sur francebourse : www.francebourse.com #publicationJe rappelle que j'ai aussi publié un livre sur l'inflation, assorti d'une conférence très utile à regarder car complète sur le sujet : www.amazon.fr érités-pour-comprendre-sadapter/dp/2381272453/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1652281504&sr=8-2Enfin, après cette purge du marché, quelques grandes valeurs peuvent être intéressantes. Une dernière publication collective concerne 10 grandes entreprises de la bourse de Paris. C'est "Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires". Une analyse financière est faite par mes soins et des perspectives :J'en profite pour dire que je serai en dédicace mardi prochain, le 17 mai, à partir de 14h, à l'hôtel Square Louvois, 12 rue de Louvois, Paris 2e, métro bourse. Au plaisir de vous rencontrer!Jean-David Haddad