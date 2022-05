BEBO HEALTH : confirme son développement

Article du

BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce l’ouverture d’un be-bô hub à Fribourg (Suisse) au sein d’un institut situé en plein centre-ville de Fribourg au 1, square des places, 1700 Fribourg.

BEBO Health SA exécute sa stratégie de vente omnicanale avec l’ouverture de ce deuxième be-bô hub lui permettant de toucher une nouvelle clientèle et de diversifier son offre de services. Les ouvertures de hub se poursuivront sur l’année 2022.

Jacques Borgognon, président de BEBO Health SA : « Nous sommes très heureux aujourd’hui de vous annoncer le lancement d’un nouveau be-bô hub. Ce nouveau lancement a connu dès son ouverture le 12 mai dernier un réel succès. Nous avons plusieurs centres prêts à être installés et l’intérêt pour les be-bô hub auprès de potentiels partenaires est immense. Nous pourrons donc rapidement afficher une présence significative en Suisse romande puis étendre notre développement à d’autres territoires. Nous sommes également en train d’étudier la possibilité de développer le concept au sein de grands groupes. BEBO Health SA regarde la suite de l’année 2022 et l’implantation de hub avec ambition. »



LE CONCEPT DES HUB SE CONCENTRE SUR 4 AXES :

1. Mutualiser notre savoir-faire et son évolution dans un concept intégré dédié à la remise en forme.

Contrôler son exploitation pour garantir des prestations haut de gamme.



2. S’intégrer dans des centres existants ou avec des personnes d’expérience afin de bénéficier d’un réservoir de clientèle. Avec cette approche nous bénéficions immédiatement d’un chiffre d’affaires qui serait difficile à acquérir lors d’une ouverture en propre.



3. Réduire nos frais d’implantation et d’exploitation grâce à notre intégration dans des centres existants.

Pas de baux à loyer ni de pas de porte ou encore de coûts d’implantation élevés. De plus, les centres qui seraient peu ou pas rentables sont remplacés très rapidement et sans pertes pour notre organisation.



4. Apporter une plus-value à nos hôtes. Le règlement d’un loyer et des prestations de collaborateurs diluent leurs frais fixes d’exploitation. Une commission pour les ventes de nos prestations fait également partie des profits réalisés par notre hôte.



IMPACT POSITIF SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LA RENTABILITÉ

Le développement rapide et ciblé de ces implantations physiques en Suisse romande et sur d’autres territoires par la suite aura un impact positif court-terme sur le chiffre d’affaires ainsi que sur la rentabilité de la société en 2022 et pour les années à venir.



Pour plus d’informations concernant les be-bô hub, cliquez sur ce lien: https://be-bo.eu/hub

Bourse, Finance

Publications précédentes