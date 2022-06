Une très belle résistance de nos portefeuilles!

Article du

Le mois de juin commence de manière atone alors que sur le mois de mai, l'embellie constatée en toute fin de mois a été annihilée hier.Le CAC 40 demeure dans son canal baissier. Il était en passe d'en sortir lundi mais cela n'a clairement pas eu lieu.L'indice perd dans les 10% depuis le 1er janvier ce qui ancre vraiment, à ce stade avancé de l'année, 2022 comme une année baissière.Pour notre part, nous résistons merveilleusement et même mieux que cela!Retrouvez nos deux lettres du 1er juin à l'unité : www.francebourse.com #publicationAu sommaire de la Quinzaine : un point complet et graphique sur nos trackers (plus détaillé de ce fait de celui envoyé hier par mail), ainsi qu'une étude d'ARKEMAAu sommaire de la lettre Pepites du Rendement : un point complet sur BouyguesEt dans chacune, évidemment : nos portefeuilles du moment, leur composition, les mouvements, etcFrancebourse.com