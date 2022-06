Bebo Health change de logo, son PDG s'exprime

Article du

Le PDG de Bebo Health, Jacques Borgognon, s'est exprimé quant au changement de logo de son entreprise Bebo Health. Un changement tout en douceur : "« Notre entreprise a grandi et franchi un cap en rentrant en bourse sur EURONEXT ACCESS Paris en début d’année, et nous avons estimé qu’il était temps de changer. Nous avons rafraîchi et modernisé notre logo pour refléter qui nous sommes aujourd’hui et symboliser l’avenir de BEBO Health SA. Nous avons décidé de modifier notre identité visuelle afin de mieux refléter notre vision et notre positionnement sur le marché de la beauté, du sport, de la santé et du lifestyle. Néanmoins nous avons gardé le design historique et emblématique du logo vertical en retirant le « Health, sport & lifestyle » et en changeant uniquement les couleurs, de multicolore à violet. Le violet est la couleur de la créativité et de la confiance, de plus les logos de couleur violet restent relativement rares et exclusifs. C’est exactement à l’image de ce que be-bô propose, une gamme de produits exclusifs ainsi qu’un concept unique fondé sur l’e-commerce, le B2B et les hub. Le nouveau logo permet également une meilleure déclinaison, violet sur fond blanc ainsi que blanc sur fond violet ou bleu foncé. Le développement rapide et les nombreuses ouvertures de hub prévus tout au long de l’année 2022 et dans les années à venir ont justifié la création d’un logo dédiées aux be-bô hub.Avec la reprise de l’activité DMS Wellness et la distribution exclusive de CELLISS (voir Communiqué de presse du

12. Janvier 2022) BEBO Health SA est maintenant aussi actif dans le domaine de la beauté, c’est pourquoi le logo hub a été complétée avec « beauté ».



Voir aussi l'interview exclusive pour Francebourse de Mr Borgognon :

https://www.francebourse.com/fiche_news_155685.fb



Francebourse.com



Bourse, Finance

Publications précédentes