ATOS : le dévissage

Hier sur la bourse de Paris, le titre Atos a littéralement dévissé, perdant 23.38% à 14€ en clôture.Le titre baisse car la bourse déteste l'incertitude, tout simplement et qu'il y a une forte incertitude sur ATOS en raison du départ du directeur général fraîchement nommé d'une part et de l'annonce d'un plan de scission.Atos prévoit de se scinder en deux entités cotées en bourse et a indiqué avoir nommé deux directeurs généraux adjoints, Nourdine Bihmane et Philippe Oliva, pour diriger chacune d'entre elles.Par ailleurs, Atos vendra des actifs non stratégiques pour 700M€