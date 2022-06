Krach obligataire... Flambée des taux!

Nous l'annoncions depuis l'avant-COVID... Le COVID l'a empêché... Mais il est désormais là... Il s'agit du krach obligataire.

Les obligations souveraines, émises par les états pour se financer, voient leur cours s'effondrer, et du coup leur taux d'intéret flamber.

L'OAT France 10 ans a un taux de rendement désormais supérieur à 2%. Il est en effet aujourd'hui de 2.34%.

Cela n'avait pas été vu depuis 2014.

L'EURIBOR, taux déterminé par le marché, qui est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles, se voit quant à lui grimper à 1.1% (voir graphique).

Rappelons que ce taux était négatif depuis 2015 donc depuis 7 ans.

L'économie reprend ses droits... Tout simplement.

Ces taux négatifs étaient une aberration en soi.

Reste à savoir si tous ces mouvements ne vont pas provoquer une récession. Celle-ci est hélas de plus en plus probable.

