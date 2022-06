Le VORTEX : un indicateur simple à l'efficacité variable

Voici un nouvel indicateur graphique que l'on voit fleurir sur les différents logiciels d'analyse graphique : le VORTEX.

Le nom est bien choisi, il évoque l'astronomie, la métaphysique et les plus grands mystères de notre univers non encore percés par la science.

Pourtant c'est un indicateur très simple.

Vous avez 2 courbes : une courbe verte qui montre la pression acheteuse et une courbe rouge qui montre la pression vendeuse.

Quand la courbe verte passe au-dessus de la courbe rouge c'est un signal d'achat et quand c'est l'inverse c'est un signal de vente.

Lorsque les courbes sont très écartées, par exemple si la rouge est bien au dessus de la verte, c'est que les baissiers sont très dominants.

On peut chercher des signaux d'achat secondaires aussi lorsque les courbes commencent à s'infléchir et à aller l'une vers l'autre.



On remarque avec l'utilisation de cet indicateur sur le graphique ATOS que sa réussite est à géométrie variable. Et surtout, si vous voulez l'utiliser, il ne faut pas attendre le signal d'achat lorsque vous avez initié une position vendeuse ni l'inverse. Il faut tout simplement se fixer un seuil de gains, à 5% ou 10% par exemple et s'y tenir.



Peu utilisé des traders, cet indicateur intéressera plus les boursicoteurs.



JDH

Francebourse.com

