Une dernière semaine de juillet riche en infos financières!

C'est la dernière semaine de juillet, et elle va être importante! Beaucoup de résultats, y compris et d'ailleurs surtout hors CAC 40... Et surtout, beaucoup d'indicateurs macroéconomiques :

-la décision de la FED mercredi

-le PIB du 2e trimestre aux USA jeudi

-L'indice des prix en Allemagne jeudi

-Le PIB en zone euro vendredi, ainsi qu'en France, et l'indice des prix en France

A la fin de la semaine, on saura si la récession est déjà là ou si elle viendra plus tard.

C'est bien sur en fonction de tout ça et des résultats qui vont tomber, y compris sur des sociétés que nous avons en portefeuille, que nous prendrons des décisions d'arbitrage, et de reprotéger ou pas les portefeuilles pour le mois d'aout.



