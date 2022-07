BEBO HEALTH intensifie sa communication financière

Article du

Comme nous le disons toujours, une société cotée a besoin de communiquer pour se faire repérer et pour que les investisseurs soient au courant de son avancement. Cela fait partie du respect de l'actionnaire.BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce la signature d’un nouveau partenariat de communication financière avec EQS Group. A noter que sur Francebourse, nous suivons régulièrement cette société dans un cadre publi rédactionnel.EQS Group vient donc étoffer la diffusion et l’impact de la communication financière de BEBO Health SA à l’international, ceci en complément du diffuseur Actusnews.JACQUES BORGOGNON, PRÉSIDENT DE BEBO HEALTH SA : « Nous sommes conscient de l’importance de la communication financière pour le développement de notre société. Collaborer avec des partenaires digitaux réputés comme EQS Group et Actusnews est essentiel pour notre visibilité. Cela permet également d’acquérir de nouveaux investisseurs autant particuliers qu’institutionnels à l’échelle locale et internationale.Le trading en France et dans toute l’Europe a explosé ses dernières années avec plus de 1M de nouveaux investisseurs individuels (AMF, janvier 2022) uniquement en France. Avec EQS group nous allons pouvoir communiquer et accéder à ces investisseurs particuliers à la recherche d’opportunités comme celle que nous proposons avec une société en plein essor et à fort potentiel.EQS Group nous permet d’accéder à des réseaux tel que Reuters, Bloomberg, AFP, Yahoo Finance, Fortuneo etc. Nous bénéficierons également d’un module e-mailing performant avec lequel nous pourrons diffuser sur notre importante base de contacts en toute sécurité, ceci en respectant la réglementation RGPD et avec un monitoringretrouvez ici l'interview de Mr Borgognon :Francebourse.com