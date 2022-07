Bourse de Paris : une liquidation positive

Article du

La bourse de Paris s'apprête à achever positivement ce mois boursier de juillet 2022 dont c'est aujourd'hui le jour de liquidation, autrement dit le dernier jour du mois boursier.En effet, sur un mois glissant, donc par rapport à la liquidation qui fut désastreuse, le CAC 40 a repris 3%.Cependant il perd encore 13% depuis le 1er janvier, et surtout, comme on peut le noter sur la dernière analyse graphique que nous avons réalisée, il n'est pas sorti de son canal baissier, loin de là!Attention au mois boursier d'aout, qui va commencer par des statistiques très importantes et aussi des résultats à suivre!jdhfrancebourse.com