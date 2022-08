Un livre... JUSTE (?) avant la crise... ?

Article du

Message de Jean-David Haddad dans sa chronique du 1er aout 2022.J'ai écrit un livre qui rassemble et commente mes chroniques publiées sur différents supports (dont bien sur Francebourse) au cours des 8 derniers mois.Je l'ai intitulé 'chroniques d'un économiste (juste?) avant la crise"Je vous laisse le découvrir :J'ai mis le mot JUSTE entre parenthèses et avec un point d'interrogation car nul ne sait si la crise est pour demain ou après-demain. Elle s'éloigne un peu pour le moment, force est de le constater. Mais l'alignement de mes différents articles, dans l'ordre chronologique, montre comment on a "fabriqué" cette crise... J'ai trouvé cet exercice intéressant et original à réaliser.Francebourse.com