Taiwan : des considérations économiques non négligeables

Article du

La Chine compte 1.4 milliard d'habitants et réalise un PIB de 18500 milliards de dollars.

Taiwan compte 23 millions d'habitants et réalise un PIB de 680 milliards de dollars.

On voit d'emblée que le PIB par habitant de Taiwan est bien plus élevé que celui de la Chine.

Les enjeux économiques semblent donc évidents de vouloir intégrer Taiwan, ce qui réhausserait le PIB par habitant moyen de la Chine.

De manière plus micro-économique, il est intéressant de voir que ce formidable développement de Taiwan a été réalisé sans que l'île ne dispose de ressources naturelles enviables.

Car c'est surtout dans le domaine des semi-conducteurs, de plus en plus indispensables dans l'économie mondiale, que brille Taiwan. La production se fait à travers un géant mondial, TSMC, dont le titre, coté sur le Nasdaq, a sévèrement dévissé ces derniers temps comme on peut le constater sur le graphique...



Francebourse.com





Bourse, Finance

Publications précédentes