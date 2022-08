Portefeuille RENDEMENT : l'exception haussière se poursuit!

Alors que le CAC 40 finit ce mois d'aout sur un score de -14.2% depuis le 1er janvier, l'exception haussière de notre portefeuille RENDEMENT se poursuit, ce dernier frôlant toujours les 10% de gains depuis le 1er janvier.



Selon le gérant d’actifs Janus Henderson, les 1200 plus grandes entreprises mondiales auraient distribué pas moins de 545 milliards de dollars à travers le monde, à leurs actionnaires respectifs, entre avril et juin de cette année. Cela représente 11% de plus qu'au cours de la même période de l'an dernier. Il s'agit d'un nouveau record pour un deuxième trimestre, après un début d'année déjà faste. Si on ne tient pas compte des effets de change (largement défavorables à l’Euro), la progression atteint même 19,1%. Ce sont pas moins de 94% des entreprises qui ont maintenu ou augmenté leurs versements au cours du deuxième trimestre. Donc 6% seulement qui ont baissé ou supprimé le coupon.

Le rapport du gérant de fonds justifie que "la plupart des entreprises européennes n'effectuant qu’un seul versement par an, le deuxième trimestre 2022 a marqué pour bon nombre d’entre elles le retour à des versements de dividendes normaux pour la première fois depuis 2019", rappelle le rapport. Il ne faut pas oublier qu’avec la suspension des dividendes en 2021 au titre de 2020, voire en 2020 au titre de 2019, beaucoup de trésorerie avait été accumulée dans les caisses des entreprises ! Cette flambée explique que sur les entreprises les plus en pointe sur le sujet (celles que nous avons en portefeuille), nous avons de la hausse dans un marché largement baissier.



