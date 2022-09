Hausse des taux de la BCE : premiers effets

Article du

Hier, la BCE a frappé fort, et cela par surprise. Elle a augmenté ses taux de dépot de 0.75 point, à 0.75% désormais. Il avait déjà été relevé à 0% en juillet, alors qu'il était négatif jusque là.Ce n'est pas une surprise, l'argent facile, l'argent gratuit, c'est fini.Rappelons que les taux de refinancement avaient déjà été augmentés à 1.25%.En soi, ces taux directeurs restent peu élevés. On a connu des taux directeurs à plus de 4% avant la crise de 2008.Ce qui marque c'est l'ampleur du mouvement, c'est le fait que nous n'y sommes plus habitués et surtout l'effet de surprise.Les taux qui sont fixés sur le marché sont évidemment influencés par les taux administrés qui sont ceux de la BCE.Ainsi depuis hier les taux souverains remontent. Le taux de l'OAT France 10 ans est de 2.2% actuellement. L'EURIBOR (qui est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles) remonte lui aussi, et frôle les 2%. Rappelons qu'il est resté négatif entre 2015 et 2022Tout cela a pour but de réduire l'inflation. En effet, ces flambées de taux vont assécher la masse monétaire en circulation et rendre la monnaie plus rare, donc participer à son renchérissement face au prix des biens et services.Cela a aussi pour but de combattre la faiblesse de l'Euro, mais depuis hier on ne peut pas parler de flambée de la devise européenne.Le spectre de la recession, que l'on guette, devrait lui aussi se rapprocher. Mais surtout, la BCE se laisse l'arme de la baisse des taux pour lutter contre la récession quand elle sera là.Jean-David HaddadFrancebourse.comAuteur des deux derniers livres :-L'inflation : www.amazon.fr -Chroniques d'un économiste juste avant la crise : www.amazon.fr