Finances : l'Euribor flambe!

Article du

L'EURIBOR, qui est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles, remonte lui aussi, corrélativement à la hausse des taux directeurs de la BCE, et à la hausse du taux de l'OAT France 10 ans. Ainsi, l'EURIBOR frôle les 2%.

Rappelons qu'il est resté négatif entre 2015 et 2022.

On ne l'avait pas vu autour des 2% depuis 2011.

Mais auparavant, comme on peut le voir sur le graphique, il avait été bien plus élevé (record à 5.53% en 2008).

A ce stade, rien d'alarmant, il faudra juste voir comment il va évoluer par la suite...



Francebourse.com



Bourse, Finance

