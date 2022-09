Poutine ne sème pas le chaos sur les marchés financiers

Article du

Tandis que les président russe a haussé le ton aujourd'hui, menaçant désormais d'utiliser l'arme nucléaire face à l'Europe et aux Etats-Unis, et annonçant la mobilisation de 300.000 réservistes russes, le président chinois XI a pour sa part appelé au calme et à la paix, un discours peu coutumier de ce dernier. Est-ce cette intervention surprise qui a calmé les marchés financiers? C'est possible. Après une forte baisse hier et une cassure d'un important support sur le CAC 40 (voir analyse graphique : www.francebourse.com ), le rebond a bien eu lieu ce mercredi, même s'il demeure modéré et plus symbolique qu'autre chose.Cependant, face à la menace, face à l'adversité, on a connu plusieurs fois dans le passé des "rebonds patriotiques"JDHFrancebourse.com