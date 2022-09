Bourse de Paris : rupture consommée

Article du

Longtemps le support des 5700 points (correspondant à une baisse de 20% depuis le 1er janvier et à 22.5% de baisse sur les plus hauts de l'indice) a résisté. Le CAC 40, à chaque tentative baissière avait rebondi dessus. Mais le voilà qui est vraiment enfoncé désormais. Clairement et distinctement, sous les coups de l'inflation, des menaces de Poutine, des raideurs occidentales (la bourse déteste les conflits armés), des hausses incessantes de taux obligataires et enfin, désormais de l'effondrement de l'Euro.Une nouvelle analyse graphique du CAC 40 est en ligne :https://www.francebourse.com/fiche_news_157222.fbQue penser de cet enfoncement et que faire?Un mail explicatif a été envoyé :jdhfrancebourse.com