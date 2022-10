3 ans de catastrophes... Et la bourse y résiste! Par JDH

C'est une période troublée que nous vivons depuis que cette nouvelle décennie a commencé. D'abord une pandémie mondiale qui pousse au confinement des populations, génère un autoritarisme sans précédent (fermeture des commerces, etc) et une flambée des dettes souveraines déjà très importantes, qu'il a fallu financer par de la création monétaire... Tout cela devait aboutir à de l'inflation. Elle est arrivée alors qu'on n'en entendait plus parler depuis 30 ans. Puis la voilà amplifiée avec une guerre à nos portes, mais pas n'importe quelle guerre; une guerre qui implique la Russie, et dans laquelle sont proférées des menaces de guerre nucléaire mondiale presque chaque jour!

Franchement, personne n'aurait misé sur un tel scénario pris par l'humanité il y a 3 ans.

Si j'avais une boule de cristal et que je vous avais pronostiqué cela il y a 3 ans tout juste, vous auriez pensé que la bourse s'effondrerait. Finalement elle n'a pas si mal résisté.

Le 3 octobre 2019, le CAC 40 était à 5485 points en clôture. Aujourd'hui, 3 octobre 2022, il sera dans les mêmes eaux.

Depuis le 3 octobre 2019 notre portefeuille Croissance gagne près de 10%

Depuis le 3 octobre 2019 notre portefeuille Rendement gagne plus de 30%.

Moralité de tout ça : ce n'est pas parce qu'on anticipe des catastrophes (et là ça fait bientôt 3 ans qu'elles s'enchainent) qu'il faut déserter la bourse et mettre ses économies sur les livrets!

Même si le livret A est à 2%...

Il faut juste bien faire ses investissements; et s'adapter, toujours s'adapter au contexte.

La bourse en période de crise, c'est possible.



Sur ce, je vous souhaite un bon 4ème trimestre 2022. Et bientôt nous parlerons du dossier annuel, du window dressing et de tout ce qu'on entend en fin d'année.



JDH

Francebourse.com



