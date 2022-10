Bourse de Paris : rebond salutaire

Article du

Depuis hier, les marchés boursiers mondiaux ont entamé un fort rebond. Cela tombe bien : malgré les cassures des supports, nous n'avions pas pris de protection, en attendant un "vrai" rebond technique.A ce stade, on ne peut parler que de beau rebond technique qui pourrait d'ailleurs se prolonger.Voir notre analyse graphique du jour :Il est intéressant de noter que ce rebond est lié au rebond obligataire et donc à la baisse des taux, après que les taux obligataires aient connu en septembre, leur pire flambée en 50 ans!On notera donc, à ce stade de la crise, une forte corrélation du CAC 40 (et autres indices) aux marchés obligataires.D'ordinaire cette corrélation n'a pas lieu d'être, mais son existence prouve bien que nous sommes en période de crise.Donc, on profite de ce rebond, on ne prend pas de nouvelle position, et on attend toujours pour protéger!Nos portefeuilles rebondissent eux aussi bien sur, et notre portefeuille RENDEMENT qui n'est JAMAIS passé dans le rouge en 2022, est à l'instant t à +5.48% depuis le 1er janvier (pour un CAC 40 à -17%).JDHFrancebourse.com