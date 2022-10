La remontée infernale des taux souverains

On a connu, récemment encore, une époque où les taux souverains étaient négatifs. Et cela pour de nombreux pays dont la France. Ce qui signifiait que ces pays empruntaient sur les marchés financiers à des taux négatifs. Autrement dit, non seulement l'argent était gratuit mais tout milliard emprunté rapportait des intérêts! Le monde à l'envers. Qui ne pouvait pas durer...

L'inflation et la politique de la BCE, de hausse des taux directeurs, a mis fin à cette période bénite pour les états mais aussi pour les marchés financiers en général.

Depuis le début de l'année 2022, les taux souverains vivent une folle remontée, ce qui signifie corrélativement que le cours des obligations baisse. C'est le krach obligataire.

Le mois de septembre 2022 a été celui om les taux souverains ont réalisé leur ascension la plus marquée depuis 50 ans.

Aujourd'hui le taux d'intérêt de l'OAT 10 ans de la France est de 2.60% alors qu'il n'était que de 0.40% en février dernier...

Attention: cela signifie aussi une perte de confiance dans la capacité de remboursement de la France!



