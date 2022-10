Baisse de la devise européenne : quelles conséquences attendre?

Article du

La baisse de notre devise face au billet vert aura plusieurs conséquences, pour certaines déjà observables, sur l'économie de la zone Euro.



Effets positifs :

-Vu que notre monnaie coute moins cher aux américains, et leur monnaie nous coûte plus cher, nous allons vendre plus de marchandises et de services à destination des USA tandis que nous en importerons moins. Cela a donc un impact positif sur le solde de notre balance commerciale.

-Dans la même veine, les hôtels, restaurants et autres lieux touristiques coutent moins cher aux américains (ainsi qu'aux suisses), ce qui entraine un regain d'afflux touristique vers les pays européens, et il ne faut pas oublier que la France, l'Espagne et l'Italie sont trois pays extrêmement touristiques. D'autant plus qu'il n'y a plus vraiment de restrictions sanitaires à l'entrée de l'Union Européenne. Nous avons bien observé cet été que le tourisme a sauvé le PIB européen



Effets négatifs :

-Ce n'est jamais très bon pour l'image d'un pays, et à fortiori d'une zone économique de libre échange comme la Zone Euro de voir sa monnaie ainsi baisser. La baisse attire la baisse et cela fait fuir les capitaux.

-Le pétrole s'échange en dollars, et le fait que le dollar coute plus cher, cela se répercute immédiatement sur les cours d'achat du pétrole, et donc sur les prix à la pompe pour ce qui concerne les ménages. Toute une partie de la hausse des prix à la pompe est due à la faiblesse de l'Euro. De la même manière, les matières premières importées nous coutent plus cher et donc cela alimente l'inflation.



Il est encore difficile de dire si les effets négatifs l'emporteront sur les effets positifs, qui ont permis, jusque-là, à la zone Euro, d'échapper à la récession... Nous le saurons rapidement.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

France, Economie

