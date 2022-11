Rallye de fin d'année et window dressing : nous y sommes

Article du

On peut se demander si nous ne vivons pas, cette année encore, un rallye de fin d'année très précoce.En effet, l'an dernier, le rallye de fin d'année a été particulièrement avancé. Jamais il n'avait eu lieu si tôt. Il a commencé le 3 octobre à 6420 points et s'est achevé le 19 novembre à 7185 points, un niveau qui a constitué le plus haut annuel de 2021.Cette année, un mouvement haussier a démarré à 5700 points le 12 octobre et pratiquement un mois plus tard nous sommes à 6400 points.Une rétrospective des rallyes de fin d'année est en ligne sur Francebourse :Qui dit rallye de fin d'année pense window dressing : il s'agit d'opérations de nettoyage de portefeuilles consistant souvent à acheter des actions qui font bon effet de la part des gérants qui par ailleurs se débarrassent de celles qui font mauvais effet soit car elles ne sont pas à la mode soit car elles ont beaucoup baissé. La hausse de titres faisant bon effet comme LVMH ou L'Oréal la semaine dernière viennent confirmer cette hypothèse d'un rallye précoce cette année.Il est donc probable désormais que le mouvement se poursuive jusqu'à la résistance des 6600 points puis s'arrête, comme l'an dernier...JDHfrancebourse.com