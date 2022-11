Dossier RENDEMENT 2023 : une nouvelle sélection adaptée au contexte!

Article du

Misez sur la rentabilité!En 2022, la donne économique qui prévalait depuis la fin de la crise des subprimes, a été bouleversée. La flambée des taux d'intérêt, à une rapidité inédite, aurait pu pénaliser les valeurs de haut rendement mais ce fut l'effet inverse, en raison de l'inflation.En effet, avec des taux d'inflation inédits depuis 40 ans, la priorité est devenue de battre l'inflation. Ce que les placements monétaires ne permettent pas, ni les obligations.Une fois de plus, donc la ruée sur les valeurs de haut rendement a été profitable à notre précédente sélection.L'année 2023 s'annonce favorable au rendement. Mais, dans le contexte actuel, nous allons opérer une diversification géographique et nous intéresser à un pays stable et neutre comme la Suisse.Ce sont en tout au final 12 valeurs qui sont sélectionnées, comme en 2022, dont 6 françaises, 2 suisses, 2 américaines, une Allemande et une Italienne. Avec à chaque fois, la récurrence et les perspectives de coupons encourageantes. Un dossier unique en son genre.Notre dossier "Valeurs de rendement 2023" est à présent en vente sur Francebourse!Profitez-en car les cours de bourse bougent vite!C'est ici :Francebourse.com