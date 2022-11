Touax, une PME qui commence à se faire remarquer!

Article du

Le titre Touax, qui fait partie du portefeuille CROISSANCE, gagne 28% depuis le 1er janvier, tandis que le CAC PME, avec lequel on peut faire la comparaison (Touax ne pèse que 60M€ en bourse et est éligible PEA PME), perd 35%!Une action de PME qui sort donc du lot. Et cela n'est pas lié à une quelconque spéculation mais bien à une recovery que nous avons largement anticipé.Une analyse fondamentale et une analyse graphique sont en ligne :Ainsi qu'un mail de suivi :Francebourse.com