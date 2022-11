Bebo Health : augmentation de capital décidée ce lundi

Une assemblée Générale extraordinaire se tient ce lundi 28 novembre afin de faire adopter le principe d'une augmentation de capital sur la société Suisse Bebo Health, cotée sur Access.

Dans sa lettre aux actionnaires, Jacques Borgognon écrit : "Notre société est actuellement en pleine expansion et nous devons assurer ce développement par un apport en capital conséquent. Un investisseur a fait part de sa volonté de nous rejoindre et c’est pourquoi une augmentation de capital est indispensable. Cet investisseur a d’ores et déjà versé 3’625 K€ en échange de 725’000 actions, soit à un prix de l’action de 5€. Votre droit de souscription préférentiel vous permet donc d’investir dans notre société au prix de 5€ l’action."



Il en profite pour informer des faits marquants récents. Nous le citons :

"- Fin de la période COVID avec une diminution moyenne des ventes e-commerce de 35 %.

- 24 février : début de la guerre en Ukraine et en ce qui nous concerne un hacking le même jour avec pour conséquence une réduction de 90 % des visites sur le site.

- Malgré cela, notre progression cumulée au troisième trimestre 2022 est de 27 % par rapport à 2021 (4’028 KCHF) pour un EBITDA de 648 KCHF, également en forte progression.

- Nos prévisions pour la fin 2022 sont un chiffre d’affaires total de 6'200 KCHF (4'455 KCHF en 2021) pour un EBITDA de 20% (18.5 % en 2021).

- Pour 2022 et 2023, nous allons poursuivre notre développement en implantant des centres BEBO HUB et en ouvrant de nouveaux pays par le biais du e-commerce. Cette stratégie implique les apports de fonds qui ont commencé sur ce dernier trimestre."





Puis enfin il se livre (ce qui est très rare pour un chef d'entreprise cotée) à des commentaires sur le cours de bourse de BeBo :



Là encore, nous citons :

"- Le prix d'introduction (€ 18.50) a été fortement réajusté (€ 8.25 le 21/11/22).

- Nous savons tous que le segment ACCESS n'est pas représentatif pour la valeur boursière d'une entreprise, il est 100 fois moins "liquide" que le segment supérieur (GROWTH).

- Nous avons décidé d'évoluer vers ce dernier afin de donner la possibilité aux actionnaires de négocier leurs actions.

- Cette migration prévue pour le printemps 2023 sera accompagnée d'une très forte communication tant pour nos performances que pour nos objectifs.

- Le Conseil d'Administration et moi-même sommes très sensibles à la valorisation boursière et aux profits des actionnaires.

- Pour cette année, nous avons malheureusement constaté que le segment ACCESS d'EURONEXT n'est pas porteur et nous avons subi les aléas des marchés mondiaux (COVID, guerre, inflation, risque de pénurie).

- La tendance des marchés se dirige de plus en plus vers une recherche des profits et des performances de vente. Dans ce contexte, BEBO est en parfaite adéquation."



