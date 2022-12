Santé et biotech en très mauvaise forme en 2022

Article du

Autant la période COVID aura été favorable au secteur de la santé, et à son corollaire qui est celui des biotechs, autant l'année 2022 aura été catastrophique sur ces activités complètement délaissées.

Il y a eu d'abord en début d'année le scandale sur ORPEA qui est une action qui ne s'est jamais remise (le titre perd 93% sur l'année) et qui a entrainé tout son secteur.

Le secteur de la santé dans son ensemble a perdu 27% en 2022 mais les biotechs ont quant à elles été totalement massacrées

Citons des titres comme Deinove, Biophytis, Neovax, qui perdent plus de 95% cette année!

De nombreuses autres perdent plus de 50%

Un secteur duquel nous avons (heureusement) été absents cette année!



