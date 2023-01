Portefeuille RENDEMENT : performance et régularité

Un graphique vaut parfois mieux que plusieurs arguments.

Voici le graphique qui montre la progression du solde notre portefeuille RENDEMENT depuis sa création.

Créé le 1er janvier 2012 sur une base de 50.000€, la valeur de ce portefeuille était de 173.729€ au 1er janvier 2023 à l'ouverture.

Soit 11 ans après.

En 11 ans, son montant a été multiplié par 3.47

Or, pour les matheux, si vous faites 1.12 à la puissance 11 vous arrivez à 3.47

Explications : 11 années à 12% de performance annuelle moyenne, cela fait 1.12 à la puissance 11

Ainsi ce portefeuille réalise une performance annuelle moyenne de 12% et avec peu de volatilité comme vous pouvez le voir sur le graphique!



Sur ce portefeuille, nous n'avions pas d'objectif par rapport à un indice ni par rapport au marché. Mais nous avions comme objectif de faire mieux que tous les fonds de placement monétaires et obligataires existants au monde.

Et nous y sommes parvenus.

Rien que si nous nous étions fixés un objectif de 11% par an (la ligne noire sur le graphique), cet objectif (en soit très ambitieux) a été battu.



Ce portefeuille est géré selon deux principes simples :

-une sélection de valeurs, de tous marchés, sans s'interroger sur leur nationalité, mais sur un critère : le RENDEMENT. Autrement dit, avoir des valeurs qui offrent des rendements élevés avec une forte récurrence et si possible des perspectives de hausse des dividendes.

-un réinvestissement de tous les coupons versés, dans les mois qui suivent, mais pas forcément sur la valeur qui les a versés.



Ce portefeuille comporte peu de mouvements. Parfois des valeurs sortent car elles n'offrent plus les perspectives souhaitées de rendement. Parfois car la législation fiscale de leur pays hôte devient problématique. Et quand il y en a qui sortent, il y en a qui entrent par la suite!



Voilà pour la gestion de ce superbe portefeuille, qui, en 11 ans, n'a encaissé que 3 années de baisse : 2015, 2018 et 2020. A noter que la baisse la plus prononcée (en 2020 à cause de la crise sanitaire et la désaffection vis-à-vis des valeurs de rendement) est de 8.9% tandis que la hausse la plus importante (2021, par effet de rattrapage) est de 31.5%.



JDH

Francebourse.com



