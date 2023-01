Bourse de Paris : un début en fanfare!

Article du

Le moins que l'on puisse dire au terme de ces 3 séances, c'est que l'année commence vraiment bien puisque, jusque là, pas une seule séance de baisse! Avec, et c'est important, une hausse générale de tous les indices. Mais, c'est encore le CAC 40 qui mène la danse, les indices américains étant loin derrière et le CAC PME étant timidement haussier.C'est une vraie revalorisation du marché français à laquelle nous assistons depuis l'après-covid, et cela se confirme d'année en année.Il faut dire, et peut-être que vous vous en souvenez, que le CAC et le Nasdaq ont toujours évolué sur les mêmes niveaux. Quand le CAC était vers 5000 le Nasdaq aussi. Quand le CAC était vers 3000 le Nasdaq aussi. La rupture, rappelez-vous, a eu lieu à la moitié de la précédente décennie, avec un Nasdaq qui s'est progressivement envolé vers les 10.000 points et au-delà, et un CAC qui végétait autour de 5000 points voire 4500.Le CAC se rattrape, car l'économie française montre, grâce à ses entreprises je le précise (et certainement pas grâce aux politiques économiques), une belle résilience.Dans ces conditions, et après ce début d'année, est-il utile de garder les protections?Une analyse graphique du CAC (la première de l'année) est en ligne :Et voici un avis sur la question et sur ce début d'année :