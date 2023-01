L'Euribor flambe encore et toujours

Les taux d’intérêt, se sont plutôt détendus en ce début d’année, avec un taux de rémunération des obligations souveraines à 10 ans de 2.59% mais un EURIBOR qui a lui, a flambé et se situe à 3.35%, ce qui pourrait précipiter un credit crunch, ne l’oublions pas, à savoir une réduction drastique de l’offre de crédit liée à une crise bancaire, autrement dit un véritable rationnement du crédit offert par les banques, bien plus grave pour le fonctionnement de l’économie qu’une hausse des taux, fatalement accompagnée d’un durcissement des conditions du crédit. L'Euribor étant le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles.

Rappelons que l’EURIBOR avait passé 6 ans en territoire négatif (de 2016 à 2022) et qu’il n’a pas atteint les niveaux actuels depuis 2009.



