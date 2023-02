Bourse de Paris : de nombreux résultats cette semaine

Cette semaine verra le début de la saison des résultats annuels, il faut le savoir.

Notons : Rubis, Société Générale, Total Energies, Legrand, L'Oreal, Vinci, etc. Et parmi les titres que nous suivons plusieurs PME qui annonceront leur chiffre d'affaires annuel.

Sur un titre comme Société Générale, cela aura un impact sur le secteur bien sur, et surtout, ca donnera une tendance intéressante pour l'économie, pour les crédits, etc.

Dans les résultats des grands groupes, il faut aussi savoir y lire les tendances macro-économiques car parfois ces groupes font l'économie!



