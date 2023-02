Article du

Le jour où le CAC 40 a marqué un nouveau plus haut historique à 7387 points, le portefeuille CROISSANCE de la lettre "La Quinzaine de Francebourse" a quant à lui marqué un plus haut historique à 1.034.191 €, gagnant 11.5% depuis le 1er janvier et 840% depuis sa création.De nombreux titres se sont affichés en forte ou très hausse ces deux derniers jours : Orange, Verallia, Atos, Llama group...Nous allons bien entendu les passer en revue...JDHFrancebourse.com