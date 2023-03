Et un nouveau record pour le portefeuille CROISSANCE!

Un nouveau record pour le portefeuille CROISSANCE qui est géré dans la Quinzaine de Francebourse, lettre confidentielle bimensuelle créée en 2001, après les attentats du 11 septembre, sur la base d'un portefeuille de 110.000€.Ce portefeuille culmine désormais à une valorisation de 1.069.311 €, gagnant 15.43% depuis le 1er janvier.Depuis sa création, il gagne 872%.Il est aujourd'hui sur de nouveaux plus hauts historiques, et sur 2023, il bat tous les indices boursiers existants!En effet, le CAC 40 gagne 13.8% depuis le 1er janvier, le Dow Jones gagne 1.13% et du côté des PME, qui est un des créneaux de notre portefeuille pourtant, ce n'est guère réjouissant avec un CAC PME qui ne gagne que 1% à peine depuis le 1e janvier.