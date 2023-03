Le VIX en forte hausse

Article du

Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu le VIX monter ainsi.Aujourd'hui l'indice de la peur, comme on l'appelle, monte en flèche et atteint le seuil des 24 donc tout proche d'une résistance comme on peut le voir sur le graphique.A l'origine de ce phénomène, les problèmes bancaires aux USA.D'ailleurs les valeurs bancaires sont particulièrement vendues ce jour sur la bourse de Paris : un titre comme Société Générale perd 6%.Lire notre article sur le VIX :jdhfrancebourse.com