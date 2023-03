Le spectre des faillites bancaires et de retour!

Sommes-nous au point de retournement?

C'est la grande question qui a émergé la semaine passée.

Aujourd'hui elle est légitime.

Cette histoire de faillite bancaire aux USA a de quoi interpeller.

J'avais dit d'être prudent vendredi après-midi. C'était le matin aux USA et effectivement dans les heures qui ont suivi on a appris que le Silicon Valley Bank (SVB) a été fermée par les autorités américaines, marquant la plus grande faillite bancaire aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008. En réalité, l'agence américaine de garantie des dépôts (FDIC), a pris le contrôle de l’établissement, qui devrait rouvrir lundi sous un nouveau nom. Cela en raison des retraits massifs des épargnants.

Reste à voir l'impact que cela aura sur les marchés aujourd'hui. Il peut être positif en raison de la réaction rapide des autorités américaines qui ont pris le contrôle... Mais attention aux effets psychologiques secondaires... A noter aussi qu'une autre banque plus petite, spécialisée dans les cryptos a fait faillite...



Bref nous sommes en bonne posture de toutes façons et cela n'est pas à prendre à la légère. Nous avons tous tiré les leçons de 2008. On notera la hausse des cryptos qui est à suivre.



L'impact sur la bourse sera de toutes façons déterminé en partie par l'impact sur les taux d'intérêt c'est évident.

