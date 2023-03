Bourse de Paris : le CAC 40 est à un PER de 16.5

Article du

La saison des résultats étant finie, c'est l'heure des comptes.Le bénéfice cumulé affiché en 2022 est de 142 milliards d'euros (hors Alstom et Pernod-Ricard qui ont des exercices décalés). Si on considère que ces deux sociétés feront à elles deux pas loin de 3 milliards de bénéfices, on peut donc monter ce chiffre à 143 milliards.Ce bénéfice est en baisse par rapport à 2021 où il était de 160 milliards d'euros.Avec un CAC 40 au-dessus des 7000 points, comme c'est le cas actuellement, la capitalisation cumulée de l'indice se situe autour des 2350 milliards (chiffre calculé selon les derniers cours de bourse des 40 sociétés composant l'indice).Le PER du CAC est donc facile à calculer : il est de 2350/143 = 16.4Quoi qu'il en soit, c'est un chiffre assez élevé historiquement parlant. Surtout avec des bénéfices qui ont baissé en 2022 par rapport à 2021 où ils avaient atteint un record. Cependant, ce rebond de 2021 était en partie technique. En effet, beaucoup de sociétés avaient profité d'un exercice hautement déficitaire (2020) pour passer les comptes "à la paille de fer" comme on dit, autrement dit pour passer des provisions qui devaient l'être, tout en laissant pour 2021 les bénéfices qui pouvaient être reportés.Donc 2022 apparait comme un très bon exercice, il faut aussi savoir regarder le bon côté des choses...Voilà donc une analyse, et un avis sur cette configuration et sur les scénarios possibles sur les mois qui viennent :JDHFrancebourse.com