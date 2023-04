Nos portefeuilles bien ancrés. L'écart sur 2023 se réduit

Article du

La performance de notre portefeuille RENDEMENT est régulière, et cela de manière impressionnante. Avec une moyenne de 12% par an et une faible volatilité sur les dernières années, il surperforme largement les indices boursiers.Voir le graphique suivant concernant la performance :Aujourd'hui, au terme d'un trimestre, ce portefeuille gagne 4.48% depuis le 1er janvier.Il se rapproche ainsi du portefeuille CROISSANCE, qui dans le sillage du marché, et faisant un bon début d'année, gagne 10.37%. Ce dernier gagne 829% depuis sa création après avoir culminé il y a peu à un record historiqueJDHFrancebourse.com