L'or à un plus haut historique, l'argent à un plus haut relatif

Article du

Comme cela a été indiqué dans la chronique de ce lundi matin, "Habituellement, l'inquiétude fait monter l’or et baisser les actions mais cette fois-ci elle ne fait que faire monter l’or… Un concept intéressant, un nouveau paradigme tout simplement."Les 2000 dollars viennent en effet d’être franchis pour la troisième fois de l’histoire sur l'once d'or et cette fois, il est possible que le barrage à 2050/2060 dollars soit franchi. Cette résistance avait été testée par deux fois dans le passé récent : en aout 2020 et en mars 2022.L'argent suit et même amplifie après avoir longtemps stagné.Nous avons recommandé depuis longtemps des trackers, un sur l'or et un sur l'argent.Y compris, d'ailleurs, encore une fois, dans le dossier sur les matières premières.Mail sur le sujet :JDHFrance