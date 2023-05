Taux directeurs de la FED : la dernière hausse?

Article du

Ca y est...Le principal taux directeur de la Fed a été augmenté, sans surprise, d'un quart de point, et se situe désormais dans une fourchette de 5 à 5,25 %, au plus haut depuis 2006.Cette décision a été prise à l’unanimité, a annoncé l’institution américaine dans un communiqué publié suite à la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).Est-ce la dernière hausse?Cela est possible.L'objectif officiel est de contenir l'inflation mais on peut y voir aussi un rechargement en munitions pour affronter la probable récession que la hausse des taux aura précisément provoqué.Analyse sur la situation ici :Francebourse.com