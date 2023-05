Risque de recession au sommet

Article du

L'indicateur de récession calculé par la Fed de New York indique que la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois est de 68,2%. Cela fait plus de 40 ans qu'il n'a pas été aussi élevé. A titre de comparaison, avant la crise des subprimes de 2007/2008/2009, ce même indicateur estimait à 40% la probabilité d'un ralentissement économique.

Aussi, l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers prévoit lui aussi cette récession qui tarde à arriver depuis un an : "Si je combine les retards liés à la politique monétaire, les risques de la crise du crédit, la nécessité d'une action soutenue sur l'inflation et le risque de chocs géopolitiques ou autres affectant les matières premières, je pense que la probabilité d'une récession est de 70 %".

La récession semble de plus en plus inéluctable et pourtant les marchés boursiers refusent de la pricer, ce qu'ils ont pourtant toujours fait dans le passé. Probablement que les investisseurs estiment que la Fed a désormais une rame massive qui est celle des taux d'intérêt. En effet, les taux directeurs ont tellement grimpé en flèche que la FED peut désormais les baisser de manière forte et lancer un nouveau cycle de QE (quantitative Easing : injections massives de liquidités sur les marchés financiers qui permettrait de soutenir les bourses mondiales).

Les indices boursiers américains pourraient alors voler vers de nouveaux sommets et entrainer avec eux les indices européens, qui sont aussi actuellement déjà sur des sommets. Les opérateurs des marchés boursiers pourraient alors se féliciter d'avoir résisté à toutes les adversités réelles : inflation, crises géopolitiques majeures, et ensuite récession.

En fait, les marchés ont tellement pris l'habitude des injections de liquidités (crise des subprimes, crise grecque, crise sanitaire) qu'ils ont intériorisé une future politique de baisse des taux suivie d'une politique de QE comme une piètre évidence.

L'avenir leur donnera-t-il raison?



Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes