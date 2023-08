ATOS : une descente aux enfers, Kretinsky en épouvantail

Article du

Kretinsky. Un nom encore inconnu du grand public il y a peu de temps, et qui circulait seulement dans les milieux politiques et financiers. Mais un nom dont on entend de plus en plus parler désormais avec l'affaire Casino, ce dernier voulant se placer sur le dossier à des conditions très avantageuses pour lui, et qui effrayent les actionnaires. Mais cette semaine on a aussi parlé de cet homme d'affaires tchèque sur le dossier ATOS puisque, là aussi, il a manifesté son appêtit. Ce qui a effrayé le marché, pris en plein mois d'aout d'angoisse, à un moment où les investisseurs sont en vacances. Ce qui a accentué la chute. Aussi, les journées de luindi, mardi, mercredi ont été infarnales, avec un un titre perdant quasiment la moitié de sa valeur : -16% puis -4% puis -16%.Atos finit la semaine à 7.53€...Une analyse graphique est en ligne :Nous suivons de près le dossierFrancebourse.com