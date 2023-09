Francebourse, au service des particuliers depuis 2001

Article du

Sur Francebourse.com, le lecteur trouvera en ligne des actualités de la bourse de Paris, des interviews, de la pédagogie boursière. Bien qu’étant généraliste, le site Francebourse.com est néanmoins: les small caps et les valeurs de haut rendement. C’est d’ailleurs dans cette philosophie que sont rédigées les deux lettres confidentielles du site :-"La Quinzaine de Francebourse", et son portefeuille CROISSANCE (qui comporte des grandes valeurs mais aussi de nombreuses PME souvent découvertes avant tout le monde). Le score de ce dernier, qui existe depuis 2001 est en moyenne de 12% par an avec une assez forte volatilité et beaucoup d'opérations d'achat et de ventes à l'année.-"Les Pépites du rendement", et son portefeuille RENDEMENT (dont la gestion n'est axée que sur le rendement). Le score de ce dernier, qui existe depuis 2012 est en moyenne de 12% par an, avec une très faible volatilité et peu d'opérations d'achat et de vente à l'année.Les abonnés, qui sont pour plus de 90% d’entre eux des fidèles clients renouvelant régulièrement leur abonnement, peuvent lire les analyses fondamentales, les analyses techniques, recevoir des mails et accéder à la gestion de portefeuilles types qu’ils peuvent reproduire.Différentes formules d’abonnements s’offrent donc aux lecteurs de Francebourse.com :-L’abonnement MailExpert permet de lire toutes les analyses publiées en ligne (fondamentales et techniques) ainsi que les mails de recommandation sur les actions. Le niveau de risque est toujours précisé ainsi que la durée recommandée pour l’investissement.-L’abonnement au produit phare, Le portefeuille Croissance, ce dernier se trouve dans la lettre confidentielle, téléchargeable tous les 15 jours, La Quinzaine de Francebourse.-L’abonnement au portefeuille Rendement. Pareil! Le portefeuille Rendement, qui réalise une performance très régulière est intégré à la lettre téléchargeable « Pépites du Rendement ». Une gestion basée sur les dividendes et leur réinvestissement, et non sur la quête de plus-values!Tous les inscrits au site, qu’ils soient abonnés ou pas, reçoivent dans leur boite mail une chronique très apprécieé tous les lundi matin ainsi que des mails « flash info bourse » en fonction de l’actualité.Vous recevrez par mail une chronique tous les lundis matins. Ainsi que des mails flash en cas de besoin (par exemple un mail chaque jour pendant le krach du COVID ou le début de la guerre en Ukraine). Vous recevrez aussi nos mails de recommandation mais tronqués. Si le sujet vous intéresse, sans vous abonner, vous pourrez acheter le contenu du mail pour 9€.Pour vous abonner aux différentes formules c'est ici :Les articles et recommandations sont réalisés par Jean-David Haddad, professeur agrégé de Sciences Economiques et Sociales, auteur de nombreux ouvrages sur la Bourse et sur l'économie dont plusieurs best-sellers comme "L'Economie? Rien de plus simple!" ou "Le penny-stock trading"Francebourse.com