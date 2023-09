L'expansion des cryptomonnaies est-elle finie?

Les cryptomonnaies voient leur cours assez stable depuis le début d'année. Et surtout, il n'y a pas de création significative d'une nouvelle cryptomonnaie qui changerait la donne. Ainsi, la capitalisation globale des cryptomonnaies ne progresse plus. Après être passée du néant à quelque 3 trillions de dollars (soit 3000 milliards) en l'espace de 5 ans, voilà qu'elle stagne autour de 1 trillion depuis ce début d'année 2023. Cela représente 3 fois moins que la seule capitalisation d'Apple. Et la moitié de celle du CAC 40.

Les cryptos restent une petite niche à l'échelle de la finance mondiale.



