Le CAC SMALL a-t-il fini de décrocher?

C'est une très sévère correction que subissent actuellement les PME cotées en bourse, appellées SMALL CAPS et représentées par l'indice CAC SMALL. Ce dernier perd plus de 4000 points sur ses plus hauts de fin 2021, soit dans les 27% alors que le CAC 40, depuis cette époque, est à peu près dans les mêmes niveaux, faisant donc du sur place.



Cette catastrophe que vivent les small caps est-elle finie?

Il est difficile de l'affirmer. Toujours est-il que le CAC SMALL arrive à présent sur un support autour des 10750 points comme le montre le graphique.



