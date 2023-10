Un point complet sur les marchés financiers

Article du

Alors que le CAC 40 passe à nouveau sous les 7000 points et teste son support, alors que le pétrole a fait un bond la semaine passée, et que le VIX remonte tandis que le CAC SMALL continue sa descente, pas moins de 4 analyses graphiques sont en ligne sur Francebourse.com en ce lundi 16 octobre :CAC 40 :PETROLE :VIX :CAC SMALL :Voici également une synthèse globale reliant ces 4 analyses, et bien sur quelques éléments de stratégie sur les portefeuilles :Francebourse.com