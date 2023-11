L'action ATOS replonge vers ses démons

Article du

Aujourd'hui, le titre ATOS replonge vers ses démons baissiers bien connus sur les années 2022 et 2023, le titre perdant dans les 10% depuis ce matin.Alors que tout allait mieux, que le titre avait presque doublé en un mois et demi après son plus bas historique atteint début octobre à 3.97€, le voilà qui décroche suite à un article de BFM qui fait le point sur le dossier et met en évidence les nombreuses zones d'incertitude qui continuent de planer sur ATOS.Cet article évoque en particulier que Daniel Kretinsky ne sera finalement pas actionnaire d’Eviden (cybersécurité et supercalculateurs) en raison de la levée de boucliers suscitée au Ministère des Armées ainsi que dans les rangs des parlementaires. Du coup, ce dernier n'investira pas autant que prévu pour Atos dans son ensemble. Ainsi, le marché se questionne sur la manière dont Atos va réussir à lever des fonds tandis que la piste d'une augmentation de capital avant la fin d'année refait surface.Une analyse graphique est en ligne :Et voici aussi un suivi :JDHFrancebourse.com