Rendement et plus-values ne sont pas inconciliables, au contraire

Chaque année depuis 14 ans, notre dossier annuel sur les valeurs de haut rendement permet de :-Faire un point sur le contexte économique, et tout particulièrement pour ce qui concerne la problématique des taux d'intérêt, qui est une problématique centrale dans nos économies, et qui a des répercussions importantes sur les valeurs de rendement. Elle oriente en particulier nos choix.-Recommander une sélection de valeurs qui servent de base à nos portefeuilles. Cette année, ce sont 12 valeurs dont un certain nombre de nouveautés.Je rappelle que sur nos sélections dans ces dossiers, nous avons découvert des valeurs absolument remarquables comme Mutares en 2019 qui offrait à l'époque 6% de rendement et qui offre aujourd'hui plus de 20% par rapport au cours de l'époque puisque ce dernier a été multiplié par 3.Sélectionner une valeur pour son rendement et ses perspectives de rendement, c'est aussi parfois investir sur des valeurs dont le cours de bourse va exploser. Nous l'avons vu, et nous le verrons encore.A cet égard, il y a 3 ans l'action BFF BANK a été recommandée. Le titre a gagné 131% depuis plus un rendement de plus de 10% par an soit près de 200% en ayant réinvesti le coupon.Ce dossier est aussi l'occasion de sélectionner des valeurs à l'international et d'en dégoter certaines auxquelles personne ne pense.Notre nouveau dossier pour 2024 est donc en vente sur Francebourse depuis hier :