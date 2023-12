ATOS en forte hausse

Article du

Le titre ATOS reprend 20% aujourd'hui. Ainsi il double par rapport à ses plus bas historiques atteints à 4€ fin octobre.Mais il perd encore 14% depuis le 1er janvier et 43% sur 6 mois glissants.A l'origine de la hausse de ce jour, une rumeur qui entraine certainement les vendeurs à découvert à se racheter. Selon Le Figaro en effet (source plutôt crédible en général), Airbus serait en discussions avancées avec Atos pour racheter les activités cybersécurité, big data et supercalculateurs, désormais logées dans la division Eviden.Une analyse graphique est en ligne :jdhfrancebourse.com