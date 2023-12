La revanche des small caps!!!

Article du

Cette fois-ci c'est clair et net, les small caps remontent vraiment et fortement!

Depuis son plus bas en octobre à 9569 points, le CAC SMALL a repris 1841 points exactement soit 19%.

Graphiquement on perçoit néanmoins une résistance à 11800 points (canal baissier datant de début 2022).

La baisse des taux à venir peut enfin permettre de faire sauter cette résistance.



Nous avons perdu des plumes avec ce krach mais les plumes repoussent à grande vitesse en ce moment, comme on le constate avec différentes small caps qui remontent vite et fort : Lacroix, Herige, Mersen, Thermador, etc.



