Inflation et pouvoir d'achat : la hausse des prix du timbre, tout un symbole

Article du

Regardez la hausse du prix du timbre reconstituée sur plus de 50 ans (reconstitution pour Francebourse.com).



Elle illustre l'évolution du cout de la vie et la fausse période de non-inflation des années 2010.



J'ai fait un calcul approximatif pour voir la hausse du cout de la vie. Ce que coutait un bien ou service au début des 90's, en francs, vous le divisez par 2 et vous avez le prix actuel en euros. Ca marche pour le timbre, pour la baguette de pain (3 francs en moyenne il y a 30 ans), pour une Mercedes de base sans options (110.000 francs et 55.000 euros aujourd'hui)... Mais pas pour un appartement à Paris car là c'est pire!



Et en 1993 le SMIC passa la barre des 6.000 francs, donc pour suivre le cout de la vie, cela devrait faire selon la logique précédente 3.000 euros... En gros, le pouvoir d'achat des classes moyennes a été divisé par 2



Jean-David Haddad

pour Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes